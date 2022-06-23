В ДНР заработал новый водовод для Донбасса

23 июн. 10:58

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) сделали еще один шаг по улучшению водоснабжения Донбасса – сегодня в регионе заработал новый водовод, который восполняет запас воды в канале "Северский Донец - Донбасс", - сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

"Новый водовод строили предприятия "Мосводоканал" и ГУП "Вода Донбасса". По нему мы подаем воду в канал "Северский Донец - Донбасс" в объеме 20 тыс кубометров в сутки. С запуском второго насоса его мощность увеличится до 35 тыс кубометров в сутки, что даст возможность бесперебойной подачи воды в Донецк, Макеевку и Ясиноватую", - рассказал он, передает РИА Новости.

В республике планируются запуски еще двух водоводов: один строит военно-строительная компания, второй - это вода с Зуевского водохранилища. С запуском всех водоводов в города Донбасса будет подаваться до 200 тыс кубометров воды в сутки, - добавил глава МЧС ДНР.