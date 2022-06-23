СМИ: в России возобновились поставки импортной электроники

23 июн. 10:38

Ритейлер "Связной" начал ввозить электронику в Россию через параллельный импорт, пишет газета "Коммерсант".

В магазины сети начали поступать часы и смартфоны Samsung, смартфоны последней линейки iPhone, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Расценки на них вырастут на 10-20%, но гаджеты будут продавать с официальной гарантией, - рассказал представитель компании.

"Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание", - уточнили в "Связном", передает РИА Новости.

Напомним, в начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он включает более 50 категорий. Это не означает легализацию контрафакта: мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.