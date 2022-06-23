В аварии на Ставрополье сгорел водитель

23 июн. 10:31

Один человек погиб и один пострадал в аварии в Александровском округе Ставропольского края.

Установлено, что на восьмом километре автодороги "Александровское – Новоселицкое – Буденновск" водитель автомобиля Нива выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Рено Логан, который от удара съехал в кювет и загорелся. В результате водитель иномарки скончался на месте.

"Водитель Нивы, так как не была пристегнута ремнем безопасности, вылетела через лобовое стекло и упала на встречно движущийся автомобиль Тойота Камри. 53-летняя водитель Нивы в состоянии комы доставлена в реанимацию", - сообщают в УГИБДД по СК.

Другие участники аварии не пострадали.