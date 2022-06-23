"Сбербанк" готовит к продаже свою казахстанскую "дочку"

23 июн. 10:18

Российское ПАО "Сбербанк" проводит переговоры с казахстанским холдингом "Байтерек" о продаже своего дочернего банка в республике, - сообщила сегодня председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

"ПАО "Сбербанк" принял решение о продаже своего дочернего банка в Казахстане и в настоящее время ведет соответствующие переговоры с холдингом "Байтерек" по его продаже", - рассказала Абылкасымова, отметив, что детали сделки стороны сообщат ближе к дате ее завершения.

Сбербанк Казахстан, несмотря на сокращение активов после введения антироссийских санкций, остается устойчивым, обладает ликвидными активами и высококачественным ссудным портфелем.

"Право собственности и 100% акций, если сделка состоится, будет передано соответствующему покупателю. Это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк - просто поменяется его акционер", - пояснила Абылкасымова.