О чем говорит визит Лаврова в Тегеран

23 июн. 10:16

В настоящее время продолжается визит министра иностранных дел России Сергей Лаврова в Тегеран.

Накануне прошли его переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В данный момент глава МИД РФ встречается со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном, видео начала встречи опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее она сообщала, что в ходе визита Лаврова будет продолжен обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, на Южном Кавказе, в Йемене и вокруг Каспийского моря.

Как передает IRNA, Эбрахим Раиси на встрече с Сергеем Лавровым заявил, что продолжающиеся консультации между иранскими и российскими политиками говорят о серьезной воле сторон к новому периоду стратегического сотрудничества между народами, в том числе и экономического.

"Укрепление партнерства и координации является одним из лучших решений для противодействия односторонним санкциям США против независимых государств", - сказал иранский президент.

После того, как Сергей Лавров коснулся ситуации на Украине, президент Ирана подчеркнул важность прекращения боевых действий и готовность Тегерана предоставить помощь для дипломатического решения. "Нет никаких сомнений в том, что провокации Соединенных Штатов и НАТО являются причиной этого конфликта", - указал Раиси.

Он также обратил внимание на важность партнерских отношений между соседними странами, граничащими с Каспийским морем, и запрета на любое присутствие или вмешательство иностранных государств на Каспийском море.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров напомнил о масштабах партнерства между Тегераном и Москвой в различных областях, в том числе в экономике, и заявил о готовности РФ поднимать уровень сотрудничества с Ираном до стратегического.