Самозанятым россиянам разрешили регистрировать товарные знаки

23 июн. 10:03

Совет Федерации одобрил разработанный Минэкономразвития России закон, позволяющий регистрировать товарные знаки физическим лицам и самозанятым гражданам без подтверждения статуса ИП. Такое сообщение опубликовано на сайте МЭР РФ.

Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, получить товарный знак могут только юрлица или индивидуальные предприниматели. После принятия нового закона право регистрации товарного знака получат и самозанятые, ведь отдельными видами предпринимательской деятельности жители России могут заниматься и без регистрации ИП.

"Изменения позволят обеспечить равенство правового положения российских и иностранных граждан в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак", - пояснил директор Департамента стратегического развития и инноваций МЭФ РФ Рустам Тихонов.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов указал, что "у россиян появится дополнительный инструмент для развития личных брендов", благодаря чему они смогут продвигать товары и услуги.