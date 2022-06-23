СМИ: США "уличили" Китай и Индию в излишних закупках российской нефти

23 июн. 9:55

КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, - заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем", - отметила она в интервью Bloomberg, передает РИА Новости.

Роуз приветствовала снижение стоимости нефти и высказала надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм также заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР.

Напомним, закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай также увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.