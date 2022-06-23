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Правительство России одобрило закон об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц

Правительство России одобрило закон об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц

Российское правительство поддержало законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юридических лиц, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ, разработавшего документ.

"Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. <…> Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве уточнили, что законопроект был поддержан накануне на заседании правительства РФ.

В МЭР пояснили, что его цель - стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро: из-за санкций банки лишены возможности наращивать валютные активы и совершать операции в валюте, а отрицательные ставки помогут уменьшить нагрузку на финансовую систему и активизируют дедолларизацию экономики.

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