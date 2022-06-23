Правительство России одобрило закон об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц

23 июн. 9:54

Российское правительство поддержало законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юридических лиц, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ, разработавшего документ.

"Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. <…> Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве уточнили, что законопроект был поддержан накануне на заседании правительства РФ.

В МЭР пояснили, что его цель - стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро: из-за санкций банки лишены возможности наращивать валютные активы и совершать операции в валюте, а отрицательные ставки помогут уменьшить нагрузку на финансовую систему и активизируют дедолларизацию экономики.