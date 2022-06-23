Володин дал совет руководству ЕС, чтобы не страдали европейцы

23 июн. 9:41

Руководству Евросоюза было бы правильно "снизить градус" своих высказываний вместо того, чтобы советовать европейцам снижать температуру при отоплении жилья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", - написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".