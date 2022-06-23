Правительство Казахстана определилось с инвестиционной политикой

23 июн. 9:40

Кабмин Казахстана разработал и утвердил новую концепцию инвестиционной политики до 2026 года – такое поручение дал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны. В целом нам удалось достичь допандемического уровня роста инвестиций - за пять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 2,5% и составил 4,1 трлн тенге", - сообщил на заседании премьер-министр страны Алихан Смаилов, передает Sputnik Казахстан.

Самую высокую динамику роста инвестиций в основной капитал в текущем году демонстрируют Акмолинская область, Шымкент и Алматы, а вот в Туркестанской и Карагандинской областях фиксируется существенное снижение объемов инвестиций.

Казахстан является привлекательным для прямых иностранных инвестиций и сохраняет позицию лидера по их притоку в Центрально-Азиатском регионе.

"Для укрепления данной позиции в текущих условиях нам необходимо активно действовать на опережение в борьбе за иностранные инвестиции и создавать для инвесторов наиболее оптимальные условия. Необходимо расширять источники финансирования инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики", - подчеркнул Смаилов, отметив, что концепция должна обеспечить запуск нового инвестиционного цикла, который станет драйвером развития экономики и роста благосостояния населения.

Согласно документу, власти страны намерены довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд.