Депутат Госдумы попал в ДТП на мотоцикле в Москве

23 июн. 9:39

Депутат Государственной думы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на мотоцикле, подробности рассказал сам парламентарий.

"Ехал на мотоцикле. На мотоцикле проехал уже несколько сотен тысяч километров, объехав всю страну, а тут в центре Москвы - срезанный асфальт и никаких знаков не стоит. Просто не заметил, попал в срез колесом, меня выкинуло", - цитирует его ТАСС.

По словам Журавлева, на место инцидента прибыл наряд полиции, ему рекомендовали обратиться к врачу. Однако, уверен депутат, его здоровью ничего не угрожает, его самочувствие нормальное. В то же время врачи советуют ему сделать КТ и МРТ, поэтому сегодня он на работу прийти не сможет.

"Ничего страшного, уверен, что в ближайшее время буду на пленарном заседании и заседании комитетов", - заключил парламентарий.