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Транскам расчистили от ночного селя

Транскам расчистили от ночного селя

Власти Северной Осетии сегодня утром возобновили движение для всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, закрытой накануне вечером из-за схода селя, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 07:15 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Движение всех видов автотранспортных средств с 19:15 мск до особого распоряжения было запрещено в связи со сходом селя на 65-м км автомагистрали.

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