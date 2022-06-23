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Под Туапсе не удалось снять с мели камерунский сухогруз

Wikimedia

Накануне при попытке снять с мели сухогруз Lider Bulut под флагом Камеруна он накренился еще больше, после чего судно вернули на грунт.

Сегодня спасатели будут выяснять причины увеличения крена и снова попытаются спустить корабль на воду, - передает ТАСС.

Напомним, ранее на сухогрузе устранили поступление воды через технологические отверстия, что и было основным источником потопления сухогруза. Также водолазы обследуют корпус на возможное наличие пробоин. О том, что судно село на мель, стало известно 18 июня.

ФОТО Wikimedia
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