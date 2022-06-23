СМИ: неработающих россиян ждет рост пенсий

23 июн. 8:58

Уже через три года среднегодовой размер пенсионных выплат превысит 24 тыс рублей – такую индексацию страховых пенсий разработали в Минтруде России пишет РБК.

Так, уже с 1 января следующего года соответствующие выплаты могут быть проиндексированы на 6,8%, а среднегодовой размер пенсии по старости составит 22 174 рубля. В 2024 году страховые пенсии проиндексируют на 6,1%, до среднегодового размера в 23 390 рублей.

С 1 февраля 2025 года размер пенсии вырастет на 4%, а с 1 апреля того же года индексация ожидается на уровне 3,6%. В итоге среднегодовой размер пенсии достигнет 24 477 рублей, - сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Также пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она, предположительно, достигнет 7 711 рублей, в 2024-м – 8 182 рубля, в 2025-м – 8 509 рублей.

А вот работающих пенсионеров в ближайшие три года индексация выплат не затронет, - в уточняется в материале.