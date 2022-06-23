Крым восстановит морское сообщение с Мариуполем и Бердянском

23 июн. 8:44

Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, - сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Восстановления морских маршрутов - это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически", - рассказал Мурадов, передает РИА Новости.

Морское сообщение восстановится, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы, - заверил постпред.