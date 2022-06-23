Иран готов стать хабом для импорта товаров в Россию

23 июн. 8:30

Исламская Республика Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию, а также экспорта российского зерна и подсолнечного масла, - сообщил находящийся с визитом в Дагестане чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

"Мы заинтересованы в том, чтобы зерно, подсолнечное масло импортировать из России в Иран. На взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. …Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров в Россию. Те товары, которые мы можем сами производить, мы сами отправляли бы в Россию, и если что-то нужно - можно в других местах закупить и через Иран привезти в Россию, поэтому этот вопрос мы тоже очень серьезно прорабатываем", - сказал Джалали, передает ТАСС.

Транспортировка может осуществляться по коридору "Север - Юг", который имеет автомобильное, железнодорожное, а также комбинированное с морским сообщение.

Также для развития железнодорожного пути прорабатывается вопрос строительства участка Решт - Астара, в котором предполагается участие России, - добавил посол.