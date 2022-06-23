В столичный регион приходит "комфортное летнее тепло"

23 июн. 8:14

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градусов комфортного летнего тепла", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Инициатива в атмосфере центральной России переходит к антициклону скандинавского происхождения, что сулит москвичам и жителям Подмосковья солнечную, сухую, теплую погоду с температурным фоном немного выше положенной климатической нормы.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм рт ст, - добавил синоптик.