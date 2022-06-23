СМИ: украинские пилоты назвали бесполезными дроны из США и Турции

23 июн. 7:58

Украинские пилоты говорят, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 - практически бесполезно, - сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

Между фронтовыми летчиками и начальником штаба на Украине существует раскол по вопросу использования дронов. И украинские, и американские чиновники все больше обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle, а пилоты украинских ВВС сомневаются, что американские БПЛА могут "пережить" больше одной-двух миссий.

"Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан", - цитирует издание слова одного из украинских летчиков, передает РИА Новости.

Из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские пилоты ограничили использование турецких беспилотников, которые стали "почти бесполезными". Теперь их применяют лишь в редких специальных операциях, - пишет издание.