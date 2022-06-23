Чехия закрыла страну для россиян и белорусов до марта 2023 года

23 июн. 7:44

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси до марта 2023 года – такое решение приняло правительство республики по инициативе чешского МИД.

До этого времени россиянам и белорусам не будут выдаваться и разрешения на длительное пребывание в стране. Так Чехия хочет оказать давление на власти России и Беларуси для прекращения спецоперации на Украине, а также обеспечить национальную безопасность, - уточнили в пресс-службе дипведомства, передает "АиФ".

"Исключение составляют гуманитарные случаи", – добавили в министерстве.

Граждане РФ, которые уже имеют разрешение на долговременное пребывание в Чехии, смогут подавать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.