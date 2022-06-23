Мурадов: Крым не намерен прекращать добычу газа в Черном море

23 июн. 7:32

Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, несмотря на атаку ВСУ на буровые платформы предприятия "Черноморнефтегаз", заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма", - поведал Мурадов, передает РИА Новости.

Напомним, украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. На вышках находились 109 человек, после нападения трое из них получили ожоги и осколочные ранения, а семеро пропали без вести.