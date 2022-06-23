СМИ: в сирийском Дераа сработало взрывное устройство

Минувшей ночью в сирийском городе Дераа на юго-западе страны сработало взрывное устройство, - передает государственное телевидение страны.
"В городе Дераа был слышен взрыв", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале, передает РИА Новости.
Известно, что при взрыве пострадали по меньшей мере два человека.
"Два человека получили ранения в результате взрыва взрывного устройства возле кольцевой развязки Аль-Далла в Дераа", - говорится в сообщении гостелевидения Сирии.
Каких-либо подробностей об обстоятельствах и причинах взрыва, как и о жертвах, не сообщается.