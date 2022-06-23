В Буйнакском районе Дагестана растет число отравлений

23 июн. 6:43

Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Всего за период с 19 по 22 июня с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры до 37 градусов в селе Нижнее Казанище Буйнакского района за медицинской помощью обратилось 55 человек, 27 из них были госпитализированы в Буйнакскую ЦГБ, 28 пациентов - в Буйнакскую ЦРБ. Более 80% заболевших составляют взрослые, тяжелых случаев болезни не зарегистрировано", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сейчас жизни и здоровью заболевших ничего не угрожает, их лечение находится на контроле экспертов регионального Минздрава. В очаге проводится эпидемиологическое расследование, проведен забор материала для бактериологического и вирусологического исследований. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют пути и факторы передачи инфекции.

Ранее управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что в Буйнакском районе 49 жителей села госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование.

Как полагают в СУСК по региону, предварительной причиной массового отравления в Буйнакском районе Дагестана стала продукция из местной кондитерской.

Возбуждено уголовное дело.