В авиакатастрофе под Каракасом погиб президент футбольного клуба

23 июн. 6:14

Минувшей ночью в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле потерпел крушение бизнес-джет Learjet 55C.

"Пожарные обнаружили остатки самолета Learjet YV3304, рухнувшего в секторе Каухарито муниципалитета Кристобаль Рохас. Выживших не было. Воздушное судно вылетело из Пуэрто-Кабельо с шестью людьми на борту и направлялось в аэропорт Каракаса", - написал в своем блоге Хавьер Майорка, журналист и член общественной организации по мониторингу организованной преступности, передает РИА Новости.

Информацию о крушении самолета подтверждают данные сервиса Flightradar - борт с этим номером провел в воздухе лишь 29 минут, после чего окончательно потерял скорость и высоту.

По сведениям журналиста, которые подтвердили другие СМИ, среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.