Кубанские экологи отменили фестиваль на Суджукской косе

23 июн. 1:35

Организаторы фестиваля "Тамань - полуостров свободы" отменили его проведение на территории Суджукской косы: в группе "ВКонтакте" организаторов появился пост, в котором говорится о смене площадки для фестиваля.

"Министерство природных ресурсов Краснодарского края не согласовало проведение фестиваля… В ближайшее время будет анонсирована новая локация", - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

"Отмены или переноса фестиваля на следующий год не планируется. Фестиваль состоится при любой погоде (как в прямом, так и переносном смысле)!" - заявили организаторы.

Ранее экологические активисты Новороссийска обратили внимание на то, что организаторы объявили о согласовании проведения фестиваля на территории Суджукской косы и начали продавать билеты на него, при этом согласования от министерства природных ресурсов края они не получили: проводить такое мероприятие на особо охраняемой территории нельзя, так как это может причинить ущерб местной флоре и фауне.