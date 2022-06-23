Неизвестные древние пещеры найдены возле Бухары

23 июн. 0:25

Древние пещеры обнаружены рядом с Бухарой, они будут включены в список объектов материального культурного наследия Узбекистана, сообщили в Агентстве культурного наследия республики.

"Пещеры прорыты в пустынной зоне под слоем желтоватого известняка, на котором формировался янтарь. Вход в пещеры закрыт песком и валунами и, по-видимому, о них не знали местные жители. Пещеры находятся на расстоянии сотен метров друг от друга, пока не было обнаружено какой-либо связи между ними", - цитирует сообщение ведомства Podrobno.uz.

В самой большой из найденных пещер археологи обнаружили свидетельства того, что она была раскопана местными шахтерами в период Средневековья (XII-XIII вв.), которые широко использовали подземные ископаемые в качестве сырья для строительства.

Из исторических источников следует, что в северо-восточной части Бухары имелись высококачественные месторождения ганча, из него делали кирпичи, также камень использовали для украшения внутренних помещений мечетей.

В пещере специалисты нашли осколки керамических кувшинов, кости овец и верблюдов. "Эти находки свидетельствуют о том, что в пещерах жили люди, которые занимались трудовой деятельностью", - уточнили в ведомстве.

Интересные находки ждали археологов и в пещере на 193-м км автомобильной трассы Бухара-Карши. В ней обнаружены материалы в виде природного стекловидного геологического сырья, кристаллы напоминающие кварц хорошо пропускают свет, их широко использовали в архитектуре эпохи Средневековья.

Специалисты считают, что эти пещеры во времена позднего Средневековья использовались в качестве укрытий для отдыха и защиты от снегопадов.