Турниры по рукопашному бою будут устраивать каждый год в Узбекистане

22 июн. 23:44

Со следующего года в Узбекистане начнут проводить мероприятия по рукопашному бою, об этом идет речь в постановлении президента Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта рукопашный бой".

В Ташкенте будут каждый год устраивать чемпионат Вооруженных Сил ко Дню защитников Родины, который отмечается 14 января, передает "Sputnik Узбекистан".

Кроме того, в столице будет проходить Турнир памяти в честь погибших при исполнении воинского долга.

В Намангане ежегодно устраивается международный турнир на "Кубок президента Республики Узбекистан" среди профессиональных спортсменов по рукопашному бою, в Карши, Самарканде и Бухаре - раз в два года проводится международный турнир "Кубок Амира Темура" среди молодежи.

Отметим, что соревнования и турниры войдут в перечень объектов туристических маршрутов.