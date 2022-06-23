В Израиле обнаружена одна из древнейших мечетей в мире

Команда израильских ученых обнаружила одну из старейших мечетей в мире. Небольшой молельный зал VII века был найден во время охранных археологических раскопок, проводившихся перед строительством новых домов в бедуинском городе Рахат посреди пустыни Негев. Мечеть расположена всего в двух километрах от еще одной мечети VII века, обнаруженной в 2019 году, пишет Times of Israel.

”Уникальной мечеть делает керамика, характерная для VII века. Она свидетельствует о том, что мы нашли одну из самых ранних мечетей в мире”, - говорит археолог, доктор наук Елена Коган-Зехави, одна из руководителей раскопок Израильского управления древностей.

Ислам появился примерно в 610 году. Арабы завоевали Святую землю в 636 году, но ислам стал основной религией в регионе только в IX веке. Обнаружение обеих мечетей говорит о том, что ислам на Святой Земле начал распространяться в конце Византийской эпохи.

Оба молельных зала были идентифицированы как мечети за счет их структурных элементов: квадратного помещения и стены, обращенной в сторону Мекки (кибла), священного для мусульман города. В только что обнаруженной мечети в центре стены в южном направлении расположена полукруглая ниша (михраб).

Коган-Зехави говорит, что в первой мечети артефактов не было, тогда как во второй были найдены многочисленные образцы керамики, характерные для VII-VIII веков. По словам археолога, исследователям предстоит сложить воедино картину трансформации византийско-христианского города с монастырями и другими важными сооружениями в поселение, где проживали люди, которые вели полукочевой образ жизни и не имели традиции капитального строительства. Наверняка ученые могут сказать, что ислам появился очень рано в северной части Негева в христианском поселении, объяснила Коган-Зехави.

Кроме мечети археологи обнаружили дом византийской эпохи, в котором, скорее всего, жили фермеры-христиане. В нем есть укрепленная башня, а вокруг двора комнаты с толстыми стенами. ”На близлежащем холме мы обнаружили дома, устройство которых разительно отличается. Они были построены на сто лет позже, в период с конца VII по IX век - в эпоху раннего ислама. Дома, скорее всего построенные мусульманами, были возведены с рядами комнат вдоль большого, открытого двора. Глиняные печи, обнаруженные в комнатах и дворах, вероятно, использовались для приготовления пищи. Стены построек относительно тонкие. Очевидно, они поддерживали стены из кирпича-сырца, которые не сохранились”, - рассказали организаторы раскопок из Израильского управления древностей Орен Шмуэли, Коган-Зехави и доктор Ноэ Майкл Дэвид.

По словам Коган-Зехави, ”новая мечеть” была построена на останках византийской архитектуры и стала последним сооружением, возведенным в поселении. Ее строительство вызывает множество вопросов, в частности, приняло ли христианское сообщество мусульманство или здесь начали жить торговцы, которые вели полукочевой образ жизни и, возможно, привезли новую религию с Аравийского полуострова? Скорее всего, верны оба предположения, считает Коган-Зехави. ”Все вопросы как на ладони на месте раскопок. Наша задача на основе имеющейся информации сложить все кусочки пазла воедино и понять, что случилось”, - говорит эксперт.

В радиусе пяти километров от мечети ведутся раскопки монастырей, которые были заброшены в VII-VIII веках. По словам археолога, слоя разрушения обнаружено не было. На том же месте были найдены следы исламских ферм. ”Мы пока не знаем, кто здесь жил: местные кочевники, которые вышли из пустыни или христиане, которые приняли ислам. Всё далеко не так однозначно, - говорит археолог. - Может, мы имеем дело с фермерами, которые верили в Иисуса, но затем последовали за Мухаммедом?”

Неизвестно, что именно происходило в этой части пустыни с IX века. ”Постоянного поселения здесь не было, очевидно, произошла какая-то катастрофа, но какая именно, мы еще не установили. Люди вернулись в большие города, фокус расселения сместился вплоть до XIX-XX веков”, - уточнила Коган-Зехави. Кочевники распространили ислам по всему миру, а большинство самых ранних мечетей датируются как минимум VIII веком, то есть они были построены на сто лет позже. Ранние мечети в Израиле также были обнаружены в южном округе Шаар-ха-Негев.

Еще один интересный факт, касающийся обеих мечетей в Рахате: они были построены относительно далеко от поселений, для которых, предположительно, предназначались. Отсюда возникает вопрос о роли молельного зала в ежедневной жизни. Учитывая огромные открытые пространства пустыни Негев, расположение мечетей явно имеет значение.

”Мы пока не определили связь между прихожанами и мечетью. Может, они ходили в молельный зал только по пятницам?” - задается вопросом Коган-Зехави.

Тенденция к перемещению во многих смыслах сохранилась в Рахате по сегодняшний день. Рахат - крупнейшее бедуинское поселение в мире, было признано Израилем городом в 1994 году. Жители Рахата хотят сохранить обе мечети, говорит Коган-Зехави, а Израильское управление древностей продолжает охранные раскопки накануне строительства новых кварталов, инициированного Управлением по развитию и расселению бедуинов в Негеве. ”История всегда повторяется. Бедуины Рахата отказываются от кочевой жизни, расселяются в городах и обустраиваются на постоянном месте. То же самое произошло 1200 лет назад”, - заключила археолог.