В России пройдут дни культуры Казахстана

23 июн. 5:34

В сентябре этого года в нескольких городах России будут проходить дни культуры Казахстана.

"Думаю, что дни культуры Казахстана, которые должны пройти в России, начиная с 13 сентября нынешнего года, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений, дадут некий импульс в наших культурных связях", - сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Мероприятия будут проходить в Москве, Казани и Астрахани. Ожидается, что в рамках Дней культуры Казахстана в России состоятся встречи деятелей культуры и министров культуры обеих стран, что позволит улучшить существующие связи.