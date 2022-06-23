Гостиница InterContinental откроется в Ташкенте в этом году

23 июн. 3:33

Гостиничный бренд InterContinental возвращается в Узбекистан, новая гостиница откроется в Ташкенте к концу 2022 года.

InterContinental Tashkent разместится в комплексе Trilliant Business Park, который сейчас возводится недалеко от главного офиса компании Ucell.

В отеле будет 216 номеров, из них 40 - люксы. Также в здании разместят ресторан, конференц-зал, бассейн.

InterContinental Tashkent станет первой в Узбекистане гостиницей с золотым сертификатом LEED (лидерство в энергетическом и экологическом проектировании). Специальные решения помогут минимизировать воздействия на окружающую среду, территория комплекса озеленят, установят зарядки для электромобилей.

Напомним, в 2012 году бренд InterContinental ушел с рынка Узбекистана.