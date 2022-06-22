После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

22 июн. 23:16

Информацию об отравлении жителей Буйнакского района Дагестана подтвердили в Прокуратуре республики.

"По предварительным данным, с 19 июня с симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение центральной городской больницы и районную больницу поступило более 40 человек", - сообщает пресс-служба органа.

Отмечается, что госпитализированные принимали в пищу продукцию, приобретенную в кондитерской, расположенной в Буйнакском районе.

"В ходе надзорных мероприятий будут выяснены причины и условия происшедшего, а также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - сказано в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Прокуратура поставила на учет ход его расследования.

Напомним, ранее сообщалось об отравлении порядка 40 человек в Буйнакском районе.