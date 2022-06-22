В Турции не исключают версию диверсии как причины лесных пожаров в Мармарисе

22 июн. 23:11

В качестве одной из версий причины масштабных лесных пожаров в курортном городе Мармарис турецкие власти рассматривают возможную диверсию, заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

"В настоящее время на местах работают 2,6 тыс человек. Количество борющихся с огнем самолетов достигло 41. 151 человек был эвакуирован из своих домов в качестве меры предосторожности. В отношении пожара есть подозрения о диверсии", - цитирует его со ссылкой на телеканал TRT Haber РИА Новости.

Напомним, накануне Управление лесного хозяйства провинции Мугла сообщило о крупном лесном пожаре в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется. С огнем борются 20 вертолетов и 14 самолетов.