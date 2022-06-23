Иран все-таки создаст свой пассажирский самолет

На фоне зашедших в тупик переговоров по возобновлению ядерной сделки 2015 года Иран решил вернуться к проекту по развитию собственного пассажирского самолета. Без прогресса по ядерному соглашению международные санкции, скорее всего, не будут сняты, поэтому Иран не сможет импортировать новые реактивные самолеты таких компаний как Boeing и Airbus.

Как отмечает Forbes, идея создания собственного самолета часто обсуждалась в прошлом, однако до реализации дело не доходило. Тем не менее предыдущие неудачи не останавливают президента Эбрахима Раиси, который побывал 16 июня в Иранской авиастроительной корпорации (Hesa) в Исфахана. На фото, опубликованных с визита, Раиси осматривает вертолеты, турбинные и реактивные самолеты, построенные для иранских ВВС.

По сообщениям местных СМИ, Раиси распорядился, чтобы корпорация спроектировала и создала пассажирские самолеты как минимум на 72 места ”в самое ближайшее время”. Плану еще предстоит ратификация в кабинете министров, но его уже одобрил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад-Реза Караи Аштиани. Через несколько дней после визита Раиси Аштани написал бригадному генералу Афшину Хаджефарду, директору управляющей Hesa Иранской организации авиационной промышленности о необходимости следовать распоряжению Раиси.

Аналогичный в своей время план был предложен предыдущей администрацией президента Хасана Рухани: Иранский штаб по развитию авиационных технологий должен был разработать пассажирский самолет на 72 места. Чиновники заявляли, что воздушное судно будет готово к 2021 году, но из-за отсутствия государственного финансирования проект был обречен.

В феврале 2021 года Иранская организация гражданской авиации тоже объявила о планах по производству собственного пассажирского самолета на 100 мест. Однако с тех пор от организации новостей не поступало.

У Ирана немного опыта в производстве собственных воздушных средств. В прошлом страна заключила лицензионное соглашение с украинской компанией ”Антонов” на строительство 52-местного самолета Иран-140 (на базе Ан-140). Однако производство было незначительным и оказалось омрачено несколькими авиакатастрофами.

Hesa занимается производством запчастей для стареющего иранского парка истребителей, поддерживая их летную годность на фоне международных санкций, из-за которых страна не может заказать оригинальные компоненты.

За последние несколько недель Иран потерял несколько истребителей. 18 июня в провинции Исфахан потерпел крушение F-14. Оба пилота успели катапультироваться до катастрофы, но получили травмы. 23 мая в Исфахане разбился истребитель F-7, оба пилота погибли. В феврале F-5 упал в северо-западном городе Тебриз в провинции Восточный Азербайджан. В результате погибли два члена экипажа и мирный житель.