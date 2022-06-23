Неделя моды в Москве (фоторепортаж)

В парке "Зарядье" стартовала Московская неделя моды, в ходе которой пройдет 69 показов уже известных и начинающих российских дизайнеров.Это бренды всех стилей и направлений, магазины, профильные учебные заведения, фабрики одежды, тканей и фурнитуры. Кроме того, 40 показов пройдет на ВДНХ, 15 – на Тверской площади. А 23 июня состоится "Русский показ": в коллекции использованы техники русских промыслов. На все показы вход свободный, кроме отдельных закрытых показов в парке "Зарядье".