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В Турции состоится чемпионат по стрельбе из традиционного лука

В Турции состоится чемпионат по стрельбе из традиционного лука

На этой неделе в турецкой провинции Эрзинджан, расположенной на востоке страны, состоится чемпионат по стрельбе из традиционного лука. Об этом сообщили в Турецкой федерации стрельбы из традиционного лука (TGTOF).

В соревнованиях, которые пройдут с 24 по 26 июня, примут участие около 500 спортсменов из 40 провинций.

В первый день первенства состоится отборочный тур. Женщины будут соревноваться в стрельбе на 60 метров, а мужчины - на 70 метров.

Прошедшие квалификационный отбор станут участниками финала.

Церемония награждения победителей пройдет 26 июня, передает агентство Anadolu.

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