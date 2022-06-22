НАТО объявит о расстановке сил в Европе

22 июн. 22:25

НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе, заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот.

Она напомнила, что предыдущая стратегическая концепция принималась в 2010 году, однако с тех пор геополитический ландшафт значительно изменился.

"Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - цитирует ее РИА Новости.