Ильхам Алиев: узбекский и азербайджанский народы сплотятся в единый кулак

22 июн. 22:21

Узбекский и азербайджанский народы сплотятся в единый кулак, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев после прослушивания концертной программы в рамках приема, устроенного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.

"Сегодня завершается мой государственный визит. Был очень рад находиться вчера в Ташкенте, сегодня в Хиве, Ургенче, Хорезмской области", - отметил глава государства.

По его словам, накануне и сегодня он еще раз убедился, как близки узбекский и азербайджанский народы. "У нас одна культура, искусство, вообще корни наших народов. Песни, прозвучавшие сегодня на азербайджанском языке, словно были исполнены азербайджанскими певцами. Никакого диалекта, никакого акцента. О чем это говорит? О единстве наших народов. Вы - исполнители, мастера искусств и культуры, воспевающие тюркскую культуру, - наша гордость", - подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев поведал, что во время беседы с Шавкатом Мирзиеевым он заметил, что президент Узбекистана знает имена всех исполнителей, где они пели, кто из их выступал в Баку или еще где-то, и так далее. "Это говорит о том, что президент лично занимается вопросами, касающимися всех мастеров искусств. Его любовь к вам - это любовь к узбекскому народу", - указал глава государства.

"Сегодня я открыл для себя новый Узбекистан. Он процветает в лице моего брата, в вашем лице. Пусть жизнь нового Узбекистана будет успешной. Иншаллах, все мы - узбекский и азербайджанский народы сплотимся в единый кулак", - заключил Ильхам Алиев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что главная ценность, объединяющая оба народа, - это культура. "С первого дня мы с моим братом Ильхамом Гейдаровичем провели широкий обмен мнениями о реализации многих вопросов, о нашем единстве, солидарности, а главное - мирной жизни и благополучии, приняли решения. Мы обсудили большие планы, связанные с нашим дальнейшим сотрудничеством. Хочу вам сказать, что экономика, политика важны, но главная ценность, объединяющая нас, - это культура. Считаю, что именно культура является мощным средством, объединяющим нас. Мы договорились хотя бы раз в три месяца осуществлять взаимные визиты, увеличив поездки, вывести наше культурное единство на новую плоскость", - поведал глава государства.

"Как здорово будет организовать во время предстоящей в ноябре этого года нашей встречи в Самарканде совместный концерт мугама и макома на стихи Физули и Навои с участием оркестра. Думаю, что, подготовившись к нему месяц, вы можете добиться высокого результата. Ни одно наше намерение, идея не могут быть реализованы без культуры, без культурных связей", - отметил он.