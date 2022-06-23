Элай Реттиг: "Турция может стать главным транзитным узлом для газопроводов, прокладываемых в Европу"

Сделка, заключенная между Израилем, Египтом и ЕС едва ли обеспечит долговременное решение проблемы поставок газа, в отличие от потенциального израильско-турецкого газопровода. Как заявил доцент политических наук в Университете имени Бар-Илана Элай Реттиг Анатолийскому агентству, в рамках нового соглашения Европа в ближайшем будущем сможет получить всего 2 млрд кубометров израильского газа. Сначала газ будет обработан с помощью египетских СПГ-мощностей, а затем доставлен в Европу. Однако, по словам Реттига, существующая инфраструктура значительно ограничивает объемы поставок израильского газа на египетские заводы.

”Есть серьезные проблемы с трубами, которые идут из Израиля в Египет: они используются и для внутреннего израильского рынка”, - объяснил эксперт. Проблемы усугубляются летними жаркими месяцами, когда и Израилю, и Египту нужно больше газа для электрогенерации. В результате, трубопроводные мощности оказываются ограниченными для СПГ-предприятий. По мнению Реттига, единственное решение - построить новый подводный трубопровод, который напрямую соединит израильские месторождения с двумя СПГ-заводами в Египте. Однако на его строительство уйдет не менее двух лет, но даже по его завершении газа не хватит для того, чтобы заменить российские поставки.

”Европе нужно как можно больше альтернативных источников. Чем больше будет заключено экспортных сделок, тем лучше. Чем больше появится новой инфраструктуры, тем больше шансов на то, что новые энергетические компании обратят внимание на запасы в Восточном Средиземноморье”, - считает Реттиг.

СПГ слишком дорог для Европы

По словам Реттига, хотя СПГ и предлагает временное решение кризиса, а Европа пытается заключить ограниченные соглашения с Катаром, Нигерией и США, сжиженный газ по-прежнему дорогой вариант для ЕС. Если Европе нужно долговременное решение, то необходимо строить больше трубопроводов, обеспечивающих более надежный и дешевый импорт, чем СПГ.

”Турция может стать главным транзитным узлом, через который газопроводы будут прокладываться в Европу, будь то из Азербайджана, Ирака, Ирана или Израиля и Восточного Средиземноморья. Израильско-турецкий газопровод в зависимости от его ширины может обеспечить до 10-16 млрд кубометров газа в год. И газ будет дешевле, чем СПГ”, - говорит Реттиг.

Политолог допускает, что израильский газ может и не напрямую поставляться Европе через Турцию. ”Наилучший вариант - своп-соглашения. Турция будет закупать израильский газ, чтобы решить проблемы с обеспечением юго-восточной части страны, тем самым освободив больше азербайджанского газа и газа из других источников для поставок в Европу вместо внутреннего потребления”, - уверен эксперт.

В итоге у Европы будет больше газа, но не обязательно израильского, поступающего по Трансанатолийскому газопроводу, центральной части Южного газового коридора, который соединяет гигантское месторождение Шахдениз в Азербайджане с Европой через Южно-Кавказский и Трансадриатические газопроводы.

”Для Европы нет никакой разницы. Чем больше газа Израиль продает Турции, тем больше у Турции свободных объемов для поставок в Европу”, - заключил Реттиг.