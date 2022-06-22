Гарибашвили максимально "мобилизовал" правительство Грузии на выполнение рекомендаций ЕК

22 июн. 21:59

Правительство Грузии максимально мобилизовано на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в парламенте.

Он пояснил, что часть новых рекомендаций входила в повестку дня ассоциации, утвержденную месяц назад с Брюсселем после многочисленных консультаций. В документе детально прописано, что именно необходимо сделать, какому ведомству и в какие сроки провести реформы.

"Я уже объявил полную мобилизацию правительства, и мы с вами, парламентом, будем работать", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.