Курсы по добропорядочности проводят для чиновников в Узбекистане

22 июн. 21:54

В Узбекистане для помощников хокимов (глав местных администраций) организовали специальные курсы по добропорядочности и противодействию коррупции, об этом пишут СМИ.

Президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании 19 апреля раскритиковал работу некоторых помощников хокимов в махаллях: некоторые из них, по его словам, занимаются вымогательством взамен на "помощь" с получением кредитов, субсидий и земли, передает "Газета.uz".

Для предотвращения негативных явлений Антикоррупционное агентство совместно с Агентством по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Минэкономразвития открывают специальные курсы по добропорядочности и противодействию коррупции для помощников хокимов.

С 20 июня в регионах проводится семинар "Приоритетные направления в борьбе с коррупцией в Узбекистане, формирование у государственных служащих нетерпимого отношения к коррупции и позитивного отношения к борьбе с ней". Первые курсы состоялись в Ташкенте и Сурхандарьинской области, накануне они продолжились в Кашкадарьинской области и Каракалпакстане. До 1 июля планируется провести их во всех регионах страны.