Специалисты "Автодора" модернизируют автотрассу Краснодар – Екатеринбург 

22 июн. 21:58

Специалисты "Автодора" в течение пяти лет планируют начать работу над новым маршрутом трассы Краснодар - Екатеринбург.

Полностью новую автодорогу прокладывать не будут, в маршрут старой трассы включат уже реализуемые на этом участке дорожные проекты, что позволит снизить время в пути для водителей на 30%. Также по обновленной дороге пойдут грузы из Китая, Ирана и Индии, - передает ТАСС.

Работы пройдут в рамках проекта "Юго-Западная хорда". Новый маршрут пройдет от Екатеринбурга до черноморского и каспийского побережья и затронет 11 крупнейших агломераций, обеспечив выход к крупнейшим торговым портам Новороссийска, Ростова-на-Дону, Астрахани Сибири, Урала и Приволжья, - рассказал замдиректора департамента инвестиционной политики "Автодора" Антон Буравов.