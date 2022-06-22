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Специалисты "Автодора" модернизируют автотрассу Краснодар – Екатеринбург 

Специалисты &quot;Автодора&quot; модернизируют автотрассу Краснодар – Екатеринбург 

Специалисты "Автодора" в течение пяти лет планируют начать работу над новым маршрутом трассы Краснодар - Екатеринбург. 

Полностью новую автодорогу прокладывать не будут, в маршрут старой трассы включат уже реализуемые на этом участке дорожные проекты, что позволит снизить время в пути для водителей на 30%. Также по обновленной дороге пойдут грузы из Китая, Ирана и Индии, - передает ТАСС. 

Работы пройдут в рамках проекта "Юго-Западная хорда". Новый маршрут пройдет от Екатеринбурга до черноморского и каспийского побережья и затронет 11 крупнейших агломераций, обеспечив выход к крупнейшим торговым портам Новороссийска, Ростова-на-Дону, Астрахани Сибири, Урала и Приволжья, - рассказал замдиректора департамента инвестиционной политики "Автодора" Антон Буравов.

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