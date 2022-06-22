Саудовский принц и иорданский король выводят отношения новый уровень

Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана аль Сауда в Иорданию стал знаковым для двусторонних стратегических отношений, которые восходят к 1933 году. На протяжении долгого времени правительства соседних стран проводили скоординированную политику, пишет Arab News.

Визит наследного принца в Иорданию стал вторым с 2016 года. Тогда король Абдалла поделился своим видением углубленного регионального сотрудничества в сферах безопасности, экономического развития и геополитики с молодым принцем, у которого были свои амбициозные планы касательно своей страны и региона. Под руководством короля Салмана отношения продолжили развиваться. Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке в июне 2018 года, чтобы поддержать Иорданию, переживающую экономический кризис. На встрече, в которой также приняли участие бывший эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах и эмир Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, Иордании был выделен пакет помощи на сумму $2,5 млрд.

В марте 2017 года король Салман посетил Иорданию с официальным визитом в преддверии созыва саммита Лиги арабских государств на Мертвом море. В результате Саудовская Аравия возобновила обязательства по расширению своих инвестиций в Иорданию. Саудовские инвестиции способствовали созданию рабочих мест, улучшению инфраструктуры и поддержке многих многообещающих стартапов в Иордании.

Визит наследного принца, состоявшийся на этой неделе в рамках регионального тура, пришелся на непростое для региона время. Переговоры с королем Абдаллой касались региональной безопасности, кризиса в Йемене, ситуации в Сирии, иранскую ядерную программу, проблемы продовольственной безопасности в свете ситуации в Украине и палестинский вопрос. Власти Иордании подтвердили, что две страны придерживаются единого мнения по этим и другим вопросам.

Саудовская Аравия поддержала короля Абдаллу после попытки мятежа в прошлом году. Королевство также неоднократно поддерживало опеку короля Иордании над мечетью Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

По результатам визита будет разблокирована деятельность саудовско-иорданского инвестиционного фонда в $3 млрд, созданного в 2017 году. За последние месяцы были подписаны соглашения об инвестировании в малые, средние и стратегические компании и предприятия в Иордании. В марте Торгово-промышленные палаты Мекки и Аммана подписали двустороннее соглашение на сумму более $1 млрд с целью развития экономических отношений между двумя городами.

Саудовская Аравия считается одним из крупнейших инвесторов в Иорданию с общим объемом инвестиций, превышающим $10 млрд в различных секторах, включая транспорт, инфраструктуру, энергетику, финансы и недвижимость. Кроме того, Саудовская Аравия остается главным торговым партнером Иордании с объемом двусторонней торговли между двумя странами в $4,1 млрд в 2020 году. Вдобавок к этому в Саудовской Аравии проживает около 250 тысяч иорданцев, чьи денежные переводы составляют около 6% ВВП Иордании.

Визит наследного принца в Иорданию состоялся через две недели после того, как в Аммане была представлена концепция экономической модернизации: 10-летний план экономического развития на сумму более $57 млрд, большая часть которого будет предоставлена частным сектором и иностранными инвесторами. Нет сомнений в том, что иорданские бизнесмены и чиновники хотят узнать больше о программе "Видение Саудовской Аравии 2030" по диверсификации экономики и развитию Королевства, представленной наследным принцем в 2016 году.

Переговоры касались также саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который Саудовская Аравия проведет в следующем месяце. В саммите примут участие лидеры стран Персидского залива, Иордании, Египта и Ирака, а также президент США Джо Байден. Помимо обсуждения роли США в регионе, региональной повестки дня Ирана и вопросов безопасности, король Абдалла и наследный принц рассмотрели вопросы расширения регионального сотрудничества, особенно между Иорданией, Египтом, Ираком и Саудовской Аравией в областях возобновляемых источников энергии, обмена электроэнергией, продовольственной безопасности и инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Король Абдалла также подтвердил позицию Иордании о желании сохранить решение палестинского вопроса в качестве регионального и международного приоритета.

Саудовская Аравия укрепляет свои позиции в качестве ключевой региональной державы, и ее роль в обеспечении стабильности и процветания региона чрезвычайно важна. В Эр-Рияде понимают, что и стабильность Иордании входит в их собственные интересы. Страны активизировали сотрудничество в борьбе с экстремистами и трансграничной контрабандой наркотиков - реальной и очевидной проблемой для обеих стран.