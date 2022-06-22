Стало известно, где похоронят Пьера Нарцисса

22 июн. 21:19

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, похоронят певца в Камеруне, этого хотят родственники, сообщила экс-супруга артиста Валерия Калачева.

"Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве", - цитирует ее РИА Новости.

Певец Пьер Нарцисс, прославившийся благодаря песне "Шоколадный заяц", умер в возрасте 45 лет. Его бывшая жена уточнила, что он скончался от последствий подагры.