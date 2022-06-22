Турция и Саудовская Аравия открывают новую эру в отношениях

22 июн. 21:12

Анкара и Эр-Рияд начнут новую эру сотрудничества в отношениях между странами, сказано в заявлении по итогам переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Они прошли сегодня в Анкаре.

"В ходе переговоров обсуждались различные аспекты двусторонних отношений. Наиболее сильно была подчеркнута решимость открыть новую эру двусторонних отношениях между странами, включая политические, экономические, военные, оборонные, культурные аспекты", - цитирует заявление ТАСС.

Эрдоган и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд сообщили о желании сотрудничать в энергетике, а именно в области нефтехимии и нефтепереработки.