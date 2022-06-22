Законопроект об обязательном российском магазине мобильных приложений внесли в Госдуму

22 июн. 20:52

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина мобильных приложений, который обязательно будет предустанавливаться на устройства, документ опубликован в думской электронной базе.

В нем говорится, что предлагаемая мера актуальна в условиях санкционного давления - она поможет обеспечить российских пользователей необходимыми интернет-сервисами и каналами общения, при этом работа иностранных магазинов приложений (App Store и Google Play) серьезно ограничена, "имеется риск прекращения их работы в РФ".

"Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг", - цитирует документ РИА Новости.

Изменения вносятся в законы "О защите прав потребителей" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".