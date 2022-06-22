Бесплатные концерты пройдут под открытым небом Тбилиси

22 июн. 20:44

В парке тбилисского района Глдани пройдут концерт в рамках проекта "Тбилиси под открытым небом" 25 и 26 июня, сообщил глава города Каха Каладзе.

В мероприятиях примут участие грузинские исполнители и бенды. Начало всех выступлений в 19:00, посещение концертов бесплатное.

"Мы продолжаем проект "Под тбилисским небом", в рамках которого по выходным в разных районах столицы проходят музыкальные вечера. Этот проект очень популярен, и концерты посещает много людей, что приятно", - цитирует его Sputnik Грузия.