На границе России и Азербайджана сократилась очередь грузовиков

22 июн. 20:38

Очередь грузовиков на пунктах пропуска российско-азербайджанской границы сократилась с 3 тыс до 340 на въезд в Россию. При этом на выезд из России автомобилей нет, сообщает пресс-служба таможни Дагестана.

Отмечается, что дальнобойщики ждут в очереди меньше одного дня. Этому способствовали открытие движения через пункты пропуска "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя".

В апреле грузовики пересекали российско-азербайджанскую границу только через "Яраг-Казмаляр", теперь машины едут по десяти полосам движения в трех пунктах пропуска. За сутки через них проходят до 800 грузовиков.