Лавров и Раиси проводят переговоры в Тегеране

22 июн. 20:36

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси проводят переговоры в Тегеране. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во вступительном слове глава МИД РФ сказал, что президент России Владимир Путин попросил передать от него "самые теплые приветы и наилучшие пожелания", а также то, что он рассчитывает на новые встречи с иранским коллегой.

"У нас сейчас активная жизнь: и внутриполитическая, и то, что касается международной повестки дня. Президент России ежедневно проводит по несколько совещаний, касающиеся адаптации экономической, социальной, банковской и финансовой сферы к реалиям, которые сейчас складываются в результате агрессивной и эгоистичной политики Запада", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

С другой стороны, добавил российский министр, у стран, на которых плохо отражается "эгоистичная линия США и их сателлитов", появилась объективная необходимость "перенастроить" собственные экономические связи и уйти от зависимости "от причуд и капризов" западных партнеров.

По словам Лаврова, все эти темы и образуют повестку дня ежедневной работы российского лидера, им же был в существенной степени посвящен завершившийся на прошлой неделе юбилейный XXV Санкт-Петербургский международный экономический форум.