Страны Европы испытывают проблемы от антироссийских санкций

22 июн. 20:25

Германию и другие страны Европы ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за санкций против России, говорится в статье Reuters.

"На сегодняшний день у нас проблемы", - цитирует издание главу Федерального сетевого агентства страны Клауса Мюллера.

В материале сказано, что в настоящее время, оказавшись в кризисной ситуации, Европа намерена увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, Норвегии или Азербайджана, однако альтернативные производители уже достигли предела в добыче.

Также в статье говорится, что не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа, поскольку для этого не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.