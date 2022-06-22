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Страны Европы испытывают проблемы от антироссийских санкций

Страны Европы испытывают проблемы от антироссийских санкций

Германию и другие страны Европы ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за санкций против России, говорится в статье Reuters.

"На сегодняшний день у нас проблемы", - цитирует издание главу Федерального сетевого агентства страны Клауса Мюллера.

В материале сказано, что в настоящее время, оказавшись в кризисной ситуации, Европа намерена увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, Норвегии или Азербайджана, однако альтернативные производители уже достигли предела в добыче.

Также в статье говорится, что не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа, поскольку для этого не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.

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