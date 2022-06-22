Транскам снова закрыт из-за разгула стихии

22 июн. 19:54

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто для всех видов транспорта из-за селя, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

В нем говорится, что из-за схода селя на 65-м километре Транскавказской автомагистрали и невозможностью обеспечить безопасность запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля". Движение закрыто в обоих направлениях с 19:15 мск и до особого распоряжения.

Напомним, накануне с 23:45 мск и 13:00 мск сегодняшнего дня движение транспорта на Транскаме прерывалось из-за камнепада.