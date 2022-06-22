Россия третью неделю подряд живет в дефляции

22 июн. 19:32

В России третью неделю подряд наблюдается дефляция, об этом сообщает Росстат.

С 11 по 17 июня дефляция составила 0,12%, неделей ранее она равнялась 0,14%, двумя неделями ранее - 0,01%, три недели назад динамика цен была нулевой, пишет "Интерфакс".

С начала июня к 17 числу цены сократились на 0,26%, с начала года - выросли на 11,51%.

Среднесуточное снижение цен за 17 дней этого июня, по данным Росстата, равнялось 0,015%.

Как следует из среднесуточных данных, годовая инфляция в России замедлилась до 16,42% с 16,7% на 10 июня, 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая. В конце апреля показатель составлял 17,83%, в конце марта - 16,69%, в конце февраля - 9,15%. в конце января - 8,73%.